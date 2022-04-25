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АПвБПг 3х120/25 - 10кВ

АПвБПг 3х120/25 - 10кВ
0.933
км
ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
АПвБПг 3х120/25 - 10кВ
0.752
км
ООО «Химпром»
Москва
АПвБПг 3х120/25 - 10кВ
0.570
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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