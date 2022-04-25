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АПвБП 3х70/16 - 10кВ

АПвБП 3х70/16 - 10кВ
0.816
км
ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
АПвБП 3х70/16 - 10кВ
0.120
км
400,00 RUB
ООО «Энергетик»
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