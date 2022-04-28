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АПвБП 3х240/35 - 10кВ

АПвБП 3х240/35 - 10кВ
0.075
км
ООО «ТД Промкабельсервис»
Саранск
АПвБП 3х240/35 - 10кВ
0.175
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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