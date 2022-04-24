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АПвБП 3х185/25 - 10кВ

АПвБП 3х185/25 - 10кВ
0.049
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБП 3х185/25 - 10кВ
0.185
км
ООО «Энергия К»
Пермь
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