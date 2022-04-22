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Кабели силовые
АПвБбШв
АПвБбШв 5х95 - 1кВ
АПвБбШв 5х95 - 1кВ
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АПвБбШв 5х95 - 1кВ
0.117
км
634 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБбШв 5х95 - 1кВ
АПвБбШв 5х95 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 5х95 - 1кВ
АПвБбШв 5х95 - 1кВ
0.130
км
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ООО «Спринтэнерго»
Пермь
АПвБбШв 5х95 - 1кВ
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