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АПвБбШв 4х50 - 1кВ

АПвБбШв 4х50 - 1кВ
0.441
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБбШв 4х50 - 1кВ
Под заказ
м
ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 4х50 - 1кВ
1.275
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АПвБбШв 4х50 - 1кВ
0.223
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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