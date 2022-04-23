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АПвБбШв 4х35 - 1кВ

АПвБбШв 4х35 - 1кВ
0.004
км
ООО Энергетик-1
Пермь
АПвБбШв 4х35 - 1кВ
1.610
км
Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
АПвБбШв 4х35 - 1кВ
Под заказ
м
ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 4х35 - 1кВ
0.885
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
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