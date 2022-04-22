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АПвБбШв 4х35

АПвБбШв 4х35
0.098
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБбШв 4х35
0.345
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБбШв 4х35
4.958
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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