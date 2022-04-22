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Кабели силовые
АПвБбШв
АПвБбШв 4х35
АПвБбШв 4х35
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АПвБбШв 4х35
0.098
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБбШв 4х35
Тара:
барабан №10
АПвБбШв 4х35
0.345
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБбШв 4х35
Тара:
Барабан тип 10
АПвБбШв 4х35
4.958
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АПвБбШв 4х35
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