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АПвБбШв 4х25 - 1кВ

АПвБбШв 4х25 - 1кВ
2.010
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБбШв 4х25 - 1кВ
0.242
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
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