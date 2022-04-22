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Кабели силовые
АПвБбШв
АПвБбШв 4х25
АПвБбШв 4х25
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АПвБбШв 4х25
0.760
км
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ООО «Элкаб»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х25
АПвБбШв 4х25
0.029
км
163 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБбШв 4х25
АПвБбШв 4х25
0.132
км
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ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
АПвБбШв 4х25
АПвБбШв 4х25
1.751
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АПвБбШв 4х25
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