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Кабели силовые
АПвБбШв
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
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АПвБбШв 4х240 - 1кВ
0.040
км
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ООО «РусКаб»
Пермь
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
Стандарт:
СТО
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
0.461
км
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ООО «Элкаб»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
0.228
км
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ООО «Элетех»
Пермь
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
0.018
км
1 232 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
0.060
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
0.160
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
0.146
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
1.486
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х240 - 1кВ
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