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Кабели силовые
АПвБбШв
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
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АПвБбШв 4х185 - 1кВ
0.129
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
Тара:
Барабан тип 22
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
0.056
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
0.030
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
0.114
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
0.006
км
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ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
0.260
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
0.100
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х185 - 1кВ
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