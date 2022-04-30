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АПвБбШв 4х16 - 1кВ

АПвБбШв 4х16 - 1кВ
4.879
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБбШв 4х16 - 1кВ
2.099
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
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