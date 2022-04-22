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Кабели силовые
АПвБбШв
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
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АПвБбШв 4х150 - 1кВ
0.030
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
0.150
км
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ООО «Элкаб»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
0.020
км
815 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
0.012
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
1.510
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
0.210
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
0.100
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
0.106
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
АПвБбШв 4х150 - 1кВ
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