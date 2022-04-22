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АПвБбШв 4х120 - 1кВ

АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.007
км
ООО «СТГ»
Красноярск
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.250
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.114
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
2.003
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.035
км
652 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.089
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
Под заказ
м
ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
1.187
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.120
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
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