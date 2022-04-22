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Кабели силовые
АПвБбШв
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
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АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.007
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.250
км
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ООО «Элкаб»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.114
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
Тара:
Барабан тип 14
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
2.003
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.035
км
652 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.089
км
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ООО «Нокстон 2000»
Москва
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
1.187
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
0.120
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
АПвБбШв 4х120 - 1кВ
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