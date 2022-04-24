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АПвБбШп(г) 4х70 - 1кВ

АПвБбШп(г) 4х70 - 1кВ
0.057
км
ООО «Квант-Энерго»
Москва
АПвБбШп(г) 4х70 - 1кВ
0.748
км
570,00 RUB
ООО «ПромКабельСтрой»
Домодедово
АПвБбШп(г) 4х70 - 1кВ
1.000
км
ООО «МКС ЭнергоГрупп»
Москва
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