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Кабели силовые
АПвБбШп(г)
АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
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АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
3.055
км
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ООО «Квант-Энерго»
Москва
АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
5.870
км
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ООО «ГСЭ»
Москва
АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
8.900
км
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ООО «МКС ЭнергоГрупп»
Москва
АПвБбШп(г) 4х150 - 1кВ
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