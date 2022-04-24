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АПвБбШп(г) 4х120 - 1кВ

АПвБбШп(г) 4х120 - 1кВ
8.085
км
ООО «Квант-Энерго»
Москва
АПвБбШп(г) 4х120 - 1кВ
5.970
км
ООО «ГСЭ»
Москва
АПвБбШп(г) 4х120 - 1кВ
0.165
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
АПвБбШп(г) 4х120 - 1кВ
6.700
км
ООО «МКС ЭнергоГрупп»
Москва
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