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Кабели силовые
АПвБбШп
АПвБбШп 4х50
АПвБбШп 4х50
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АПвБбШп 4х50
0.014
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
АПвБбШп 4х50
АПвБбШп 4х50
0.104
км
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ООО «ГК Энергофорсаж»
Москва
АПвБбШп 4х50
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