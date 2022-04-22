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Кабели силовые
АПвБбШп
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
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АПвБбШп 4х120 - 1кВ
0.044
км
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ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
0.040
км
636 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
0.714
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
8.620
км
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ООО «Компания Альянс-Кабель»
Балашиха
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
2.365
км
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ООО «Квант-Энерго»
Москва
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
6.615
км
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Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
5.400
км
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ООО «ГСЭ»
Москва
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
5.915
км
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ООО «Камп-Торг»
Москва
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
0.139
км
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ООО «ГК Энергофорсаж»
Москва
АПвБбШп 4х120 - 1кВ
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