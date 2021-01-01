1. Многопроволочная круглая алюминиевая токопроводящая жила 2. Экран из электропроводящей бумаги 3. Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом 4. Экран из электропроводящей бумаги 5. Герметичная свинцовая оболочка 6. Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги 7. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: битумный состав или битум; крепированная бумага или кабельная пропитанная; битумный состав или битум; крепированная бумага или кабельная пропитанная; битумный состав или битум. — Броня из двух стальных чёрных или оцинкованных лент — Без наружного покрова

Применение кабеля АОСБГ 3х50 - 20кВ

— Кабель АОСБГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на номинальное напряжение 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц

— Допускается разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля не более 15 м

— Для прокладки в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью

— Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

— Применяются при наличии опасности механических повреждений кабеля