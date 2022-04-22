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АНРГ 3х70+1х35

АНРГ 3х70+1х35
0.344
км
323 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АНРГ 3х70+1х35
0.231
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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