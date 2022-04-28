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КШВЭПбШв
КШВЭПбШв 3х16+1х10 - 1,14кВ
КШВЭПбШв 3х16+1х10 - 1,14кВ
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КШВЭПбШв 3х16+1х10 - 1,14кВ
0.106
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ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КШВЭПбШв 3х16+1х10 - 1,14кВ
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