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ИСЭ
ИСЭ 0,35
ИСЭ 0,35
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ИСЭ 0,35
1.087
км
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ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
ИСЭ 0,35
ИСЭ 0,35
0.245
км
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ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
ИСЭ 0,35
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