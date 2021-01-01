Кабель МКШВнг(A)
МКШВнг(A) 10х2х0,5
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МКШВнг(A) 10х2х0,75
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МКШВнг(A) 10х2х1,0
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МКШВнг(A) 10х2х1,2
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МКШВнг(A) 10х2х1,5
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МКШВнг(A) 10х2х2,5
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МКШВнг(A) 12х2х0,5
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МКШВнг(A) 12х2х0,75
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МКШВнг(A) 12х2х1,0
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МКШВнг(A) 12х2х1,2
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МКШВнг(A) 12х2х1,5
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МКШВнг(A) 12х2х2,5
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МКШВнг(A) 14х2х0,5
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МКШВнг(A) 14х2х0,75
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МКШВнг(A) 14х2х1,0
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МКШВнг(A) 14х2х1,2
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МКШВнг(A) 14х2х1,5
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МКШВнг(A) 14х2х2,5
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МКШВнг(A) 16х2х0,5
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МКШВнг(A) 16х2х0,75
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МКШВнг(A) 16х2х1,0
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МКШВнг(A) 16х2х1,2
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МКШВнг(A) 16х2х1,5
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МКШВнг(A) 16х2х2,5
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МКШВнг(A) 19х2х0,5
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МКШВнг(A) 19х2х0,75
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МКШВнг(A) 19х2х1,0
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МКШВнг(A) 19х2х1,2
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МКШВнг(A) 19х2х1,5
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МКШВнг(A) 19х2х2,5
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МКШВнг(A) 1х2х0,5
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МКШВнг(A) 1х2х0,75
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МКШВнг(A) 1х2х1,0
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МКШВнг(A) 1х2х1,2
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МКШВнг(A) 1х2х1,5
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МКШВнг(A) 1х2х2,5
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МКШВнг(A) 20х2х0,5
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МКШВнг(A) 20х2х0,75
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МКШВнг(A) 20х2х1,0
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МКШВнг(A) 20х2х1,2
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МКШВнг(A) 20х2х1,5
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МКШВнг(A) 20х2х2,5
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МКШВнг(A) 24х2х0,5
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МКШВнг(A) 24х2х0,75
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МКШВнг(A) 24х2х1,0
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МКШВнг(A) 24х2х1,2
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МКШВнг(A) 24х2х1,5
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МКШВнг(A) 24х2х2,5
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МКШВнг(A) 27х2х0,5
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МКШВнг(A) 27х2х0,75
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МКШВнг(A) 27х2х1,0
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МКШВнг(A) 27х2х1,2
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МКШВнг(A) 27х2х1,5
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МКШВнг(A) 27х2х2,5
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МКШВнг(A) 2х2х0,5
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МКШВнг(A) 2х2х0,75
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МКШВнг(A) 2х2х1,0
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МКШВнг(A) 2х2х1,2
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МКШВнг(A) 2х2х1,5
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МКШВнг(A) 2х2х2,5
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МКШВнг(A) 30х2х0,5
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МКШВнг(A) 30х2х0,75
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МКШВнг(A) 30х2х1,0
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МКШВнг(A) 30х2х1,2
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МКШВнг(A) 30х2х1,5
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МКШВнг(A) 30х2х2,5
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МКШВнг(A) 37х2х0,5
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МКШВнг(A) 37х2х0,75
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МКШВнг(A) 37х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A) 37х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A) 37х2х1,5
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МКШВнг(A) 37х2х2,5
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МКШВнг(A) 4х1,0
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МКШВнг(A) 4х1,5
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МКШВнг(A) 4х2х0,5
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МКШВнг(A) 4х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A) 4х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A) 4х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A) 4х2х1,5
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МКШВнг(A) 4х2х2,5
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МКШВнг(A) 5х2х0,5
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МКШВнг(A) 5х2х0,75
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МКШВнг(A) 5х2х1,0
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МКШВнг(A) 5х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A) 5х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A) 5х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A) 7х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A) 7х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A) 7х2х1,0
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МКШВнг(A) 7х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A) 7х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A) 7х2х2,5
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МКШВнг(A) 8х2х0,5
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МКШВнг(A) 8х2х0,75
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МКШВнг(A) 8х2х1,0
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МКШВнг(A) 8х2х1,2
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МКШВнг(A) 8х2х1,5
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МКШВнг(A) 8х2х2,5
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Расшифровка кабеля МКШВнг(A)
- Ммонтажный
- Ккабель
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
- Визоляция из ПВХ пластиката
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
Характеристики кабеля МКШВнг(A)
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|3 наружных диаметра
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКШВнг(A)
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
Применение кабеля МКШВнг(A)
— Монтажные кабели МКШВнг(A) предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели МКШВнг(A) используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
— Кабели МКШВнг(A) используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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