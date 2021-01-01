Кабель МКШВнг(A)-LSLTx
МКШВнг(A)-LSLTx 10х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 10х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 10х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 10х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 10х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 10х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 12х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 12х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 12х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 12х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 12х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 12х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 14х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 14х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 14х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 14х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 14х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 14х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 16х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 16х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 16х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 16х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 16х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 16х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 19х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 19х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 19х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 19х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 19х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 19х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 1х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 1х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 1х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 1х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 1х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 1х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 20х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 20х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 20х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 20х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 20х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 20х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 24х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 24х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 24х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 24х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 24х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 24х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 27х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 27х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 27х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 27х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 27х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 27х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 2х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 2х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 2х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 2х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 2х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 2х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 30х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 30х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 30х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 30х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 30х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 30х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 37х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 37х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 37х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 37х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 37х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 37х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 4х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 4х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 4х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 4х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 4х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 4х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 5х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 5х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 5х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 5х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 5х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 5х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 7х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 7х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 7х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 7х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 7х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 7х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 8х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 8х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 8х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 8х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 8х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LSLTx 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МКШВнг(A)-LSLTx
- Ммонтажный
- Ккабель
- Шшланг-оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката
- Визоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
- LTxнизкая токсичность продуктов горения (low toxic)
Характеристики кабеля МКШВнг(A)-LSLTx
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|3 наружных диаметра
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКШВнг(A)-LSLTx
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля МКШВнг(A)-LSLTx
— Монтажные кабели МКШВнг(A)-LSLTx предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели марки МКШВнг(A)-LSLTx используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
— Кабели марки МКШВнг(A)-LSLTx используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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