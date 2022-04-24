Кабель МКШВнг(A)-LS
МКШВнг(A)-LS 10х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 10х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 12х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 12х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 12х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 12х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 12х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 12х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 14х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 14х1,0
Нет предложений
МКШвнг(A)-LS 14х1,5
1 предложение
МКШВнг(A)-LS 14х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 14х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 14х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 14х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 14х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 14х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 16х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 16х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 16х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 16х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 16х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 16х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 19х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 19х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 19х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 19х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 19х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 19х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 19х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 1х2х0,5
1 предложение
МКШВнг(A)-LS 1х2х0,75
2 предложения
МКШВнг(A)-LS 1х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 1х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 1х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 1х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 20х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 20х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 20х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 20х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 20х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 20х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 24х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 24х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 24х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 24х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 24х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 24х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 27х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 27х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 27х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 27х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 27х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 27х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 2х0,35
1 предложение
МКШВнг(A)-LS 2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 2х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 2х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 2х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 2х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 2х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 2х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 30х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 30х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 30х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 30х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 30х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 30х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 37х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 37х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 37х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 37х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 37х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 37х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 3х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 3х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 3х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 3х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 4х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 5х4,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 6х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 7х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 8х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 8х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 8х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 8х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 8х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-LS 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МКШВнг(A)-LS
- Ммонтажный
- Ккабель
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- Визоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля МКШВнг(A)-LS
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|3 наружных диаметра
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКШВнг(A)-LS
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля МКШВнг(A)-LS
— Монтажные кабели МКШВнг(A)-LS предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели МКШВнг(A)-LS используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
— Кабели МКШВнг(A)-LS используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.082
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
0.083
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.050
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
1.204
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.500
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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