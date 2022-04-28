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Кабель МКШВнг(A)-HF

МКШВнг(A)-HF 1х2х1,0
1.653
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
МКШВнг(A)-HF 2х2х1,0
1.948
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
МКШВнг(A)-HF 5х2х0,5
0.170
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
МКШВнг(A)-HF 14х2х0,5
0.287
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
МКШВнг(A)-HF 1х2х1,5
2.053
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
МКШВнг(A)-HF 2х2х1,5
2.005
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
МКШВнг(A)-HF 5х2х0,75
0.400
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
МКШВнг(A)-HF 1х2х0,75
2.110
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
МКШВнг(A)-HF 2х2х0,75
2.205
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
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