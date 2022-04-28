Кабель МКШВнг(A)-HF
МКШВнг(A)-HF 10х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 10х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 10х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 10х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 10х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 10х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 12х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 12х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 12х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 12х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 12х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 12х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 14х2х0,5
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 14х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 14х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 14х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 14х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 14х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 16х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 16х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 16х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 16х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 16х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 16х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 19х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 19х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 19х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 19х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 19х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 19х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 1х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 1х2х0,75
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 1х2х1,0
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 1х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 1х2х1,5
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 1х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 20х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 20х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 20х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 20х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 20х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 20х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 24х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 24х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 24х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 24х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 24х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 24х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 27х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 27х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 27х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 27х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 27х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 27х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 2х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 2х2х0,75
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 2х2х1,0
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 2х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 2х2х1,5
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 2х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 30х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 30х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 30х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 30х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 30х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 30х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 37х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 37х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 37х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 37х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 37х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 37х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 3х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 4х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 4х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 4х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 4х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 4х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 4х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 5х2х0,5
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 5х2х0,75
1 предложение
МКШВнг(A)-HF 5х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 5х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 5х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 5х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 7х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 7х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 7х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 7х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 7х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 7х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 8х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 8х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 8х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 8х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 8х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-HF 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МКШВнг(A)-HF
- Ммонтажный
- Ккабель
- Шшланг-оболочка из полимерной композиции
- Визоляция из полимерной композиции
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- HFне содержит галогенов (halogen free)
Характеристики кабеля МКШВнг(A)-HF
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|3 наружных диаметра
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКШВнг(A)-HF
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля МКШВнг(A)-HF
— Монтажные кабели МКШВнг(A)-HF предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели марки МКШВнг(A)-HF применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
— Кабели марки МКШВнг(A)-HF применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
1.653
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
1.948
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
0.170
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
0.287
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
2.053
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
2.005
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
0.400
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
2.110
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
2.205
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
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