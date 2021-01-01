1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент 3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару 4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 5. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности или из мелонаполненной невулканизированной резины 6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Применение кабеля МКШВнг(A)-FRLS

— Монтажные кабели МКШВнг(A)-FRLS предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Кабельное изделие МКШВнг(A)-FRLS используется для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

— Кабель может быть проложен во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений