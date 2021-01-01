Кабель МКШВнг(A)-FRHF
МКШВнг(A)-FRHF 10х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 10х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 10х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 10х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 10х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 10х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 12х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 12х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 12х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 12х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 12х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 12х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 14х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 14х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 14х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 14х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 14х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 14х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 16х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 16х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 16х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 16х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 16х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 16х2х2,5
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МКШВнг(A)-FRHF 19х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 19х2х0,75
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МКШВнг(A)-FRHF 19х2х1,0
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МКШВнг(A)-FRHF 19х2х1,2
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МКШВнг(A)-FRHF 19х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 19х2х2,5
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МКШВнг(A)-FRHF 1х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 1х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 1х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 1х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 1х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 1х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 20х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 20х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 20х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 20х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 20х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 20х2х2,5
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МКШВнг(A)-FRHF 24х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 24х2х0,75
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МКШВнг(A)-FRHF 24х2х1,0
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МКШВнг(A)-FRHF 24х2х1,2
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МКШВнг(A)-FRHF 24х2х1,5
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МКШВнг(A)-FRHF 24х2х2,5
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МКШВнг(A)-FRHF 27х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 27х2х0,75
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МКШВнг(A)-FRHF 27х2х1,0
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МКШВнг(A)-FRHF 27х2х1,2
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МКШВнг(A)-FRHF 27х2х1,5
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МКШВнг(A)-FRHF 27х2х2,5
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МКШВнг(A)-FRHF 2х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 2х2х0,75
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МКШВнг(A)-FRHF 2х2х1,0
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МКШВнг(A)-FRHF 2х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 2х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 2х2х2,5
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МКШВнг(A)-FRHF 30х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 30х2х0,75
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МКШВнг(A)-FRHF 30х2х1,0
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МКШВнг(A)-FRHF 30х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 30х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 30х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 37х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 37х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 37х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 37х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 37х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 37х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 3х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 3х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 4х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 4х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 4х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 4х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 4х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 4х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 5х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 5х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 5х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 5х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 5х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 5х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 7х2х0,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 7х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 7х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 7х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 7х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 7х2х2,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 8х2х0,5
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МКШВнг(A)-FRHF 8х2х0,75
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 8х2х1,0
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 8х2х1,2
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 8х2х1,5
Нет предложений
МКШВнг(A)-FRHF 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МКШВнг(A)-FRHF
- Ммонтажный
- Ккабель
- Шшланг-оболочка из полимерной композиции
- Визоляция из полимерной композиции
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- FRогнестойкий (fire resistant)
- HFне содержит галогенов (halogen free)
Характеристики кабеля МКШВнг(A)-FRHF
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|3 наружных диаметра
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКШВнг(A)-FRHF
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент
3. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной. Изолированные жилы свиты в пару
4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из мелонаполненной невулканизированной резины
6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент
3. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной. Изолированные жилы свиты в пару
4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из мелонаполненной невулканизированной резины
6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля МКШВнг(A)-FRHF
— Монтажные кабели МКШВнг(A)-FRHF предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели марки МКШВнг(A)-FRHF изготавливаются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
— Кабели марки МКШВнг(A)-FRHF изготавливаются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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