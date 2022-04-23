Кабель МКШВ
МКШВ 10х0,5
1 предложение
МКШВ 10х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 10х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 10х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 10х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 10х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 10х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 12х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 12х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 12х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 12х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 12х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 12х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 14х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 14х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 14х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 14х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 14х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 14х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 16х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 16х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 16х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 16х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 16х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 16х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 19х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 19х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 19х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 19х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 19х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 19х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 1х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 1х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 1х2х1,0
1 предложение
МКШВ 1х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 1х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 1х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 20х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 20х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 20х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 20х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 20х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 20х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 24х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 24х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 24х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 24х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 24х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 24х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 27х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 27х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 27х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 27х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 27х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 27х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 2х2х0,5
1 предложение
МКШВ 2х2х0,75
1 предложение
МКШВ 2х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 2х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 2х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 2х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 30х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 30х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 30х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 30х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 30х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 30х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 37х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 37х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 37х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 37х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 37х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 37х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 3х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 3х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 4х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 4х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 4х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 4х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 4х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 4х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 5х0,35
1 предложение
МКШВ 5х0,5
1 предложение
МКШВ 5х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 5х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 5х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 5х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 5х2х1,5
1 предложение
МКШВ 5х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 7х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 7х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 7х2х1,0
1 предложение
МКШВ 7х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 7х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 7х2х2,5
Нет предложений
МКШВ 8х2х0,5
Нет предложений
МКШВ 8х2х0,75
Нет предложений
МКШВ 8х2х1,0
Нет предложений
МКШВ 8х2х1,2
Нет предложений
МКШВ 8х2х1,5
Нет предложений
МКШВ 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МКШВ
- Ммонтажный
- Ккабель
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката
- Визоляция из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля МКШВ
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|3 наружных диаметра
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКШВ
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката или из мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля МКШВ
— Монтажные кабели МКШВ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели могут быть проложены на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии их защиты от механических повреждений и от воздействия прямого солнечного излучения. Воздействие прямого солнечного излучения в течение всего срока службы не должно быть более 2000 ч
— Также прокладываются во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
— Допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле)
— Кабели могут быть проложены на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии их защиты от механических повреждений и от воздействия прямого солнечного излучения. Воздействие прямого солнечного излучения в течение всего срока службы не должно быть более 2000 ч
— Также прокладываются во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
— Допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле)
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.238
км
ООО «Проводник»
Химки
0.072
км
86,51 RUB
ООО «Проводник»
Химки
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
1.012
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
1.400
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
0.128
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
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