Кабель МКШМ
МКШМ 10х0,35
Нет предложений
МКШМ 10х0,5
Нет предложений
МКШМ 10х0,75
Нет предложений
МКШМ 10х2,5
Нет предложений
МКШМ 14х0,35
Нет предложений
МКШМ 14х0,5
Нет предложений
МКШМ 14х0,75
Нет предложений
МКШМ 2х0,35
Нет предложений
МКШМ 2х0,5
1 предложение
МКШМ 2х0,75
1 предложение
МКШМ 2х1,0
1 предложение
МКШМ 3х0,35
Нет предложений
МКШМ 3х0,5
Нет предложений
МКШМ 3х0,75
Нет предложений
МКШМ 3х2,5
Нет предложений
МКШМ 4х0,35
Нет предложений
МКШМ 4х1,0
Нет предложений
МКШМ 5х0,35
Нет предложений
МКШМ 5х0,5
Нет предложений
МКШМ 5х0,75
Нет предложений
МКШМ 7х0,35
Нет предложений
МКШМ 7х0,5
Нет предложений
МКШМ 7х0,75
Нет предложений
Расшифровка кабеля МКШМ
- Ммонтажный
- Ккабель
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката
- Ммедная нелужёная жила
Характеристики кабеля МКШМ
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 60 м
|Минимальный радиус изгиба
|50 мм
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКШМ
1. Многопроволочная медная токопроводящая жила
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
3. Разделительный слой поверх скрученных изолированных жил из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки. Также допускается его отсутствие
4. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
3. Разделительный слой поверх скрученных изолированных жил из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки. Также допускается его отсутствие
4. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Применение кабеля МКШМ
Монтажные кабели МКШМ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.567
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
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