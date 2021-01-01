Кабель МККШВнг(A)
МККШВнг 10х1,0
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МККШВнг 10х1,5
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МККШВнг 24х1,0
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МККШВнг 2х1,0
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МККШВнг 4х1,0
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МККШВнг 50х1,0
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МККШВнг 5х1,0
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МККШВнг 5х1,5
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МККШВнг 7х1,0
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МККШВнг 7х1,5
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МККШВнг 7х2,5
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МККШВнг(A) 10х2х0,5
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МККШВнг(A) 10х2х0,75
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МККШВнг(A) 10х2х1,0
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МККШВнг(A) 10х2х1,2
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МККШВнг(A) 10х2х1,5
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МККШВнг(A) 10х2х2,5
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МККШВнг(A) 12х2х0,5
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МККШВнг(A) 12х2х0,75
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МККШВнг(A) 12х2х1,0
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МККШВнг(A) 12х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A) 12х2х1,5
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МККШВнг(A) 12х2х2,5
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МККШВнг(A) 14х2х0,5
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МККШВнг(A) 14х2х0,75
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МККШВнг(A) 14х2х1,0
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МККШВнг(A) 14х2х1,2
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МККШВнг(A) 14х2х1,5
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МККШВнг(A) 14х2х2,5
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МККШВнг(A) 16х2х0,5
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МККШВнг(A) 16х2х0,75
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МККШВнг(A) 16х2х1,0
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МККШВнг(A) 16х2х1,2
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МККШВнг(A) 16х2х1,5
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МККШВнг(A) 16х2х2,5
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МККШВнг(A) 19х2х0,5
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МККШВнг(A) 19х2х0,75
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МККШВнг(A) 19х2х1,0
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МККШВнг(A) 19х2х1,2
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МККШВнг(A) 19х2х1,5
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МККШВнг(A) 19х2х2,5
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МККШВнг(A) 1х2х0,5
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МККШВнг(A) 1х2х0,75
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МККШВнг(A) 1х2х1,0
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МККШВнг(A) 1х2х1,2
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МККШВнг(A) 1х2х1,5
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МККШВнг(A) 1х2х2,5
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МККШВнг(A) 20х2х0,5
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МККШВнг(A) 20х2х0,75
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МККШВнг(A) 20х2х1,0
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МККШВнг(A) 20х2х1,2
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МККШВнг(A) 20х2х1,5
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МККШВнг(A) 20х2х2,5
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МККШВнг(A) 24х2х0,5
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МККШВнг(A) 24х2х0,75
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МККШВнг(A) 24х2х1,0
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МККШВнг(A) 24х2х1,2
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МККШВнг(A) 24х2х1,5
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МККШВнг(A) 24х2х2,5
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МККШВнг(A) 27х2х0,5
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МККШВнг(A) 27х2х0,75
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МККШВнг(A) 27х2х1,0
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МККШВнг(A) 27х2х1,2
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МККШВнг(A) 27х2х1,5
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МККШВнг(A) 27х2х2,5
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МККШВнг(A) 2х2х0,5
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МККШВнг(A) 2х2х0,75
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МККШВнг(A) 2х2х1,0
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МККШВнг(A) 2х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A) 2х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 2х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 30х2х0,5
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МККШВнг(A) 30х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A) 30х2х1,0
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МККШВнг(A) 30х2х1,2
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МККШВнг(A) 30х2х1,5
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МККШВнг(A) 30х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 37х2х0,5
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МККШВнг(A) 37х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A) 37х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A) 37х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A) 37х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 37х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 4х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 4х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A) 4х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A) 4х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A) 4х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 4х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 5х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 5х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A) 5х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A) 5х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A) 5х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 5х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 7х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 7х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A) 7х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A) 7х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A) 7х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 7х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 8х2х0,5
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МККШВнг(A) 8х2х0,75
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МККШВнг(A) 8х2х1,0
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МККШВнг(A) 8х2х1,2
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МККШВнг(A) 8х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A) 8х2х2,5
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Расшифровка кабеля МККШВнг(A)
- Ммонтажный
- Ккабель
- Кброня из стальных проволок
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
- Визоляция из ПВХ пластиката
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
Характеристики кабеля МККШВнг(A)
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МККШВнг(A)
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
Применение кабеля МККШВнг(A)
— Монтажные кабели МККШВнг(A) предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели марки МККШВнг(A) могут применяться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 (по ГОСТ РМЭК 60079-14-2008) при отсутствии опасности механических повреждений кабелей
— Кабель МККШВнг(A) также прокладывается в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в т.ч.местах, подверженных воздействию блуждающих токов
— Кабели марки МККШВнг(A) могут применяться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 (по ГОСТ РМЭК 60079-14-2008) при отсутствии опасности механических повреждений кабелей
— Кабель МККШВнг(A) также прокладывается в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в т.ч.местах, подверженных воздействию блуждающих токов
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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