Кабель МККШВнг(A)-LSLTx
МККШВнг(A)-LSLTx 10х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 10х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 10х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 10х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 10х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 10х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 12х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 12х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 12х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 12х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 12х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 12х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 14х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 14х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 14х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 14х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 14х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 14х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 16х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 16х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 16х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 16х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 16х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 16х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 19х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 19х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 19х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 19х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 19х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 19х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 1х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 1х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 1х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 1х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 1х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 1х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 20х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 20х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 20х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 20х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 20х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 20х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 24х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 24х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 24х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 24х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 24х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 24х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 27х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 27х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 27х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 27х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 27х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 27х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 2х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 2х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 2х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 2х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 2х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 2х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 30х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 30х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 30х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 30х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 30х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 30х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 37х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 37х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 37х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 37х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 37х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 37х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 4х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 4х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 4х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 4х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 4х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 4х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 5х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 5х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 5х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 5х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 5х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 5х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 7х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 7х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 7х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 7х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 7х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 7х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 8х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 8х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 8х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 8х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 8х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LSLTx 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-LSLTx
- Ммонтажный
- Ккабель
- Кброня из стальных проволок
- Шшланг-оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката
- Визоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
- LTxнизкая токсичность продуктов горения (low toxic)
Характеристики кабеля МККШВнг(A)-LSLTx
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МККШВнг(A)-LSLTx
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля МККШВнг(A)-LSLTx
— Монтажные кабели МККШВнг(A)-LSLTx предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Изготавливаются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
— Применяются для прокладки в условиях, если кабель подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации
— Изготавливаются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
— Применяются для прокладки в условиях, если кабель подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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