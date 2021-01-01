Кабель МККШВнг(A)-LS
МККШВнг(A)-LS 10х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 10х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 10х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 10х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 10х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 10х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 12х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 12х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 12х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 12х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 12х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 12х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 12х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 14х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 14х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 14х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 14х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 14х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 14х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 14х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 16х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 16х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 16х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 16х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 16х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 16х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 19х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 19х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 19х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 19х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 19х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 19х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 1х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 1х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 1х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 1х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 1х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 1х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 1х3х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 20х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 20х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 20х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 20х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 20х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 20х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 24х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 24х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 24х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 24х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 24х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 24х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 27х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 27х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 27х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 27х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 27х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 27х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 2х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 2х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 2х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 2х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 2х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 2х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 30х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 30х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 30х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 30х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 30х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 30х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 37х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 37х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 37х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 37х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 37х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 37х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х2х0,5 ЭВК
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 4х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 5х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 5х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 5х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 5х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 5х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 5х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 7х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 7х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 7х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 7х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 7х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 7х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 8х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 8х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 8х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 8х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 8х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-LS 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-LS
- Ммонтажный
- Ккабель
- Кброня из стальных проволок
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката
- Визоляция из ПВХ пластиката
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля МККШВнг(A)-LS
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МККШВнг(A)-LS
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля МККШВнг(A)-LS
— Монтажные кабели МККШВнг(A)-LS предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле)
— Кабель может быть проложен на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии его защиты от механических повреждений и от воздействия прямого солнечного излучения
— Кабельное изделие МККШВнг(A)-LS также прокладывается во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
— Допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле)
— Кабель может быть проложен на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии его защиты от механических повреждений и от воздействия прямого солнечного излучения
— Кабельное изделие МККШВнг(A)-LS также прокладывается во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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