Кабель МККШВнг(A)-HF
МККШВнг(A)-HF 10х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 10х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 10х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 10х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 10х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 10х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 12х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 12х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 12х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 12х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 12х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 12х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 14х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 14х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 14х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 14х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 14х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 14х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 16х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 16х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 16х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 16х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 16х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 16х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 19х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 19х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 19х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 19х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 19х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 19х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 1х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 1х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 1х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 1х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 1х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 1х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 20х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 20х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 20х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 20х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 20х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 20х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 24х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 24х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 24х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 24х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 24х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 24х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 27х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 27х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 27х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 27х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 27х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 27х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 2х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 2х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 2х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 2х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 2х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 2х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 30х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 30х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 30х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 30х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 30х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 30х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 37х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 37х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 37х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 37х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 37х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 37х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 4х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 4х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 4х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 4х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 4х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 4х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 5х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 5х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 5х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 5х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 5х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 5х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 7х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 7х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 7х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 7х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 7х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 7х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 8х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 8х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 8х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 8х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 8х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-HF 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-HF
- Ммонтажный
- Ккабель
- Кброня из стальных проволок
- Шшланг-оболочка из полимерной композиции
- Визоляция из полимерной композиции
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- HFне содержит галогенов (halogen free)
Характеристики кабеля МККШВнг(A)-HF
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МККШВнг(A)-HF
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля МККШВнг(A)-HF
— Монтажные кабели МККШВнг(A)-HF предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабель изготавливается для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
— Кабель МККШВнг(A)-HF может быть проложен во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
— Кабель изготавливается для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
— Кабель МККШВнг(A)-HF может быть проложен во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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