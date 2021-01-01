Кабель МККШВнг(A)-FRLSLTx
МККШВнг(A)-FRLSLTx 10х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 10х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 10х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 10х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 10х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 10х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 12х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 12х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 12х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 12х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 12х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 12х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 14х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 14х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 14х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 14х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 14х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 14х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 16х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 16х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 16х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 16х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 16х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 16х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 19х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 19х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 19х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 19х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 19х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 19х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 1х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 1х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 1х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 1х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 20х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 20х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 20х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 20х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 20х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 20х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 24х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 24х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 24х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 24х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 24х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 24х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 27х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 27х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 27х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 27х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 27х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 27х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 2х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 2х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 2х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 2х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 2х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 2х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 30х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 30х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 30х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 30х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 30х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 30х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 37х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 37х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 37х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 37х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 37х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 37х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 4х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 4х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 4х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 4х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 4х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 4х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 5х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 5х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 5х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 5х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 5х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 5х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 7х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 7х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 7х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 7х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 7х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 7х2х2,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 8х2х0,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 8х2х0,75
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 8х2х1,0
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 8х2х1,2
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 8х2х1,5
Нет предложений
МККШВнг(A)-FRLSLTx 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-FRLSLTx
- Ммонтажный
- Ккабель
- Кброня из стальных проволок
- Шшланг-оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката
- Визоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- FRогнестойкий (fire resistant)
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
- LTxнизкая токсичность продуктов горения (low toxic)
Характеристики кабеля МККШВнг(A)-FRLSLTx
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МККШВнг(A)-FRLSLTx
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент
3. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
5. Разделительный слой из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
6. Броня из стальных оцинкованных проволок
7. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент
3. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару
4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
5. Разделительный слой из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
6. Броня из стальных оцинкованных проволок
7. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля МККШВнг(A)-FRLSLTx
— Монтажные кабели МККШВнг(A)-FRLSLTx предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Могут быть проложены на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии их защиты от механических повреждений
— Предназначены для прокладки во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
— Могут быть проложены на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии их защиты от механических повреждений
— Предназначены для прокладки во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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