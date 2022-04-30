Кабель МККШВ
МККШВ 10х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 10х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 10х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 10х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 10х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 10х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 12х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 12х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 12х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 12х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 12х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 12х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 14х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 14х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 14х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 14х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 14х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 14х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 16х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 16х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 16х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 16х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 16х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 16х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 19х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 19х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 19х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 19х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 19х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 19х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 1х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 1х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 1х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 1х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 1х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 1х2х2,5
Нет предложений
МККШв 1х4х1,2
1 предложение
МККШв 1х4х1,2 (алюминиевый экран)
Нет предложений
МККШв 1х4х1,2 (медный экран)
Нет предложений
МККШВ 20х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 20х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 20х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 20х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 20х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 20х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 24х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 24х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 24х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 24х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 24х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 24х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 27х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 27х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 27х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 27х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 27х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 27х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 2х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 2х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 2х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 2х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 2х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 2х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 30х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 30х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 30х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 30х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 30х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 30х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 37х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 37х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 37х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 37х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 37х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 37х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 4х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 4х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 4х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 4х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 4х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 4х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 5х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 5х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 5х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 5х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 5х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 5х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 7х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 7х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 7х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 7х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 7х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 7х2х2,5
Нет предложений
МККШВ 8х2х0,5
Нет предложений
МККШВ 8х2х0,75
Нет предложений
МККШВ 8х2х1,0
Нет предложений
МККШВ 8х2х1,2
Нет предложений
МККШВ 8х2х1,5
Нет предложений
МККШВ 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МККШВ
- Ммонтажный
- Ккабель
- Кброня из стальных проволок
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката
- Визоляция из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля МККШВ
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МККШВ
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката
5. Броня из стальных оцинкованных проволок
6. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля МККШВ
— Монтажные кабели МККШВ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Кабели марки МККШВ используются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Кабели МККШВ применяются для прокладки в условиях, если кабель подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации
— Кабели марки МККШВ используются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Кабели МККШВ применяются для прокладки в условиях, если кабель подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
Фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...