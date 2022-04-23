Кабель МКЭКШВ
МКЭКШВ 10х(2х0,5)э
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МКЭКШВ 10х(2х0,75)э
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МКЭКШВ 10х(2х1,0)э
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МКЭКШВ 10х(2х1,2)э
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МКЭКШВ 10х(2х1,5)э
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МКЭКШВ 10х(2х2,5)э
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МКЭКШВ 10х2х0,5
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МКЭКШВ 10х2х0,75
1 предложение
МКЭКШВ 10х2х1,0
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МКЭКШВ 10х2х1,2
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МКЭКШВ 10х2х1,5
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МКЭКШВ 10х2х2,5
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МКЭКШВ 12х(2х0,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 12х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 12х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 12х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 12х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 12х(2х2,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 12х2х0,5
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МКЭКШВ 12х2х0,75
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МКЭКШВ 12х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 12х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 12х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 12х2х2,5
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МКЭКШВ 14х(2х0,5)э
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МКЭКШВ 14х(2х0,75)э
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МКЭКШВ 14х(2х1,0)э
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МКЭКШВ 14х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 14х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 14х(2х2,5)э
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МКЭКШВ 14х2х0,5
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МКЭКШВ 14х2х0,75
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МКЭКШВ 14х2х1,0
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МКЭКШВ 14х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 14х2х1,5
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МКЭКШВ 14х2х2,5
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МКЭКШВ 16х(2х0,5)э
1 предложение
МКЭКШВ 16х(2х0,75)э
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МКЭКШВ 16х(2х1,5)э
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МКЭКШВ 16х2х0,5
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МКЭКШВ 16х2х0,75
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МКЭКШВ 16х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 16х2х1,2
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МКЭКШВ 16х2х1,5
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МКЭКШВ 16х2х2,5
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МКЭКШВ 19х(2х0,5)э
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МКЭКШВ 19х(2х0,75)э
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МКЭКШВ 19х(2х1,0)э
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МКЭКШВ 19х2х0,5
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МКЭКШВ 19х2х0,75
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МКЭКШВ 19х2х1,0
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МКЭКШВ 19х2х1,2
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МКЭКШВ 19х2х1,5
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МКЭКШВ 19х2х2,5
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МКЭКШВ 1х2х0,5
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МКЭКШВ 1х2х0,75
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МКЭКШВ 1х2х1,2
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МКЭКШВ 1х2х1,5
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МКЭКШВ 20х(2х0,75)э
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МКЭКШВ 20х(2х1,0)э
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МКЭКШВ 20х(2х1,2)э
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МКЭКШВ 20х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 20х(2х2,5)э
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МКЭКШВ 20х2х0,5
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МКЭКШВ 20х2х0,75
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МКЭКШВ 20х2х1,0
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МКЭКШВ 20х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 20х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 20х2х2,5
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МКЭКШВ 24х(2х0,5)э
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МКЭКШВ 24х(2х0,75)э
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МКЭКШВ 24х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 24х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 24х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 24х(2х2,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 24х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 24х2х0,75
Нет предложений
МКЭКШВ 24х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 24х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 24х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 24х2х2,5
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МКЭКШВ 27х(2х0,5)э
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МКЭКШВ 27х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 27х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 27х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 27х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 27х(2х2,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 27х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 27х2х0,75
Нет предложений
МКЭКШВ 27х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 27х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 27х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 27х2х2,5
Нет предложений
МКЭКШВ 2х(2х0,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 2х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 2х(2х1,0)э
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МКЭКШВ 2х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 2х(2х1,5)э
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МКЭКШВ 2х(2х2,5)э
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МКЭКШВ 2х2х0,35
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МКЭКШВ 2х2х0,5
1 предложение
МКЭКШВ 2х2х0,75
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МКЭКШВ 2х2х1,0
1 предложение
МКЭКШВ 2х2х1,2
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МКЭКШВ 2х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 2х2х2,5
Нет предложений
МКЭКШВ 30х(2х0,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 30х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 30х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 30х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 30х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 30х(2х2,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 30х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 30х2х0,75
Нет предложений
МКЭКШВ 30х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 30х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 30х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 30х2х2,5
Нет предложений
МКЭКШВ 37х(2х0,5)э
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МКЭКШВ 37х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 37х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 37х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 37х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 37х(2х2,5)э
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МКЭКШВ 37х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 37х2х0,75
Нет предложений
МКЭКШВ 37х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 37х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 37х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 37х2х2,5
Нет предложений
МКЭКШВ 4х(2х0,5)э
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МКЭКШВ 4х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 4х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 4х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 4х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 4х(2х2,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 4х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 4х2х0,75
1 предложение
МКЭКШВ 4х2х1,0
2 предложения
МКЭКШВ 4х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 4х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 4х2х2,5
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МКЭКШВ 5х(2х0,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 5х(2х0,75)э
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МКЭКШВ 5х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 5х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 5х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 5х(2х2,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 5х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 5х2х0,75
Нет предложений
МКЭКШВ 5х2х1,0
1 предложение
МКЭКШВ 5х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 5х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 5х2х2,5
Нет предложений
МКЭКШВ 6х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 7х(2х0,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 7х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 7х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 7х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 7х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 7х(2х2,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 7х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 7х2х0,75
Нет предложений
МКЭКШВ 7х2х1,0
1 предложение
МКЭКШВ 7х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 7х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 7х2х2,5
Нет предложений
МКЭКШВ 8х(2х0,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 8х(2х0,75)э
Нет предложений
МКЭКШВ 8х(2х1,0)э
Нет предложений
МКЭКШВ 8х(2х1,2)э
Нет предложений
МКЭКШВ 8х(2х1,5)э
Нет предложений
МКЭКШВ 8х(2х2,5)э
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МКЭКШВ 8х2х0,5
Нет предложений
МКЭКШВ 8х2х0,75
Нет предложений
МКЭКШВ 8х2х1,0
Нет предложений
МКЭКШВ 8х2х1,2
Нет предложений
МКЭКШВ 8х2х1,5
Нет предложений
МКЭКШВ 8х2х2,5
Нет предложений
Расшифровка кабеля МКЭКШВ
- Ммонтажный
- Ккабель
- Ээкранированный
- Кброня из стальных проволок
- Шшланг-оболочка из ПВХ пластиката
- Визоляция из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля МКЭКШВ
|Номинальное переменное напряжение
|0,5 кВ частотой до 400 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|0,75 кВ
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 10 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50°C до +50 °C
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля МКЭКШВ
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Экран поверх пары жил в виде оплётки из медных лужёных проволок
4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
5. Общий экран в виде оплётки из медных проволок
6. Разделительный слой из ПВХ пластиката
7. Броня из стальных оцинкованных проволок
8. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару
3. Экран поверх пары жил в виде оплётки из медных лужёных проволок
4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием
5. Общий экран в виде оплётки из медных проволок
6. Разделительный слой из ПВХ пластиката
7. Броня из стальных оцинкованных проволок
8. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля МКЭКШВ
— Монтажные кабели МКЭКШВ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ
— Используются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Кабельное изделие МКЭКШВ имеет защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов
— Применяются для прокладки в условиях, если кабель МКЭКШВ подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации
— Используются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Кабельное изделие МКЭКШВ имеет защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов
— Применяются для прокладки в условиях, если кабель МКЭКШВ подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.173
км
52 200,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
0.461
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
0.513
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
0.100
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
0.115
км
191 400,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
0.133
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
0.328
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
0.290
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
0.249
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
0.349
км
261 000,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
0.200
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
0.110
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
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