1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок 2. Изоляция из полиолефина 3. Экран по изоляции жилы в виде оплётки из медных проволок. Допускается обмотка из волокнистого материала поверх экрана 5. Оболочка из ПВХ пластиката. Оболочка наложена на параллельно уложенные жилы
Применение шнура ШМППВ 4х0,12
— Преимущественная область применения шнура марки ШМППВ - для звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств магнитофонов
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Остаток
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