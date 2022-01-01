Конструкция шнура ШМППВ 2х0,12

1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок

2. Изоляция из полиолефина

3. Экран по изоляции жилы в виде оплётки из медных проволок. Допускается обмотка из волокнистого материала поверх экрана

5. Оболочка из ПВХ пластиката. Оболочка наложена на параллельно уложенные жилы