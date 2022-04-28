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Кабели магистральные
МКСГШп
МКСГШп 7х4х1,2
МКСГШп 7х4х1,2
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МКСГШп 7х4х1,2
1.160
км
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ООО «Вестэл»
Щелково
МКСГШп 7х4х1,2
МКСГШп 7х4х1,2
1.160
км
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ИП Хромова Е.Н.
Москва
МКСГШп 7х4х1,2
МКСГШп 7х4х1,2
0.840
км
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ООО «Славкабель»
Москва
МКСГШп 7х4х1,2
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