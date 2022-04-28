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МКППАШп 7х4х1,2

МКППАШп 7х4х1,2
0.067
км
ООО «ТД Телекабель»
Фрязино
МКППАШп 7х4х1,2
0.166
км
ООО «Вестэл»
Щелково
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