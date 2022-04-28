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МКПпАБп
МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
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МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
4.770
км
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ООО «Тесла»
Красноярск
МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
1.080
км
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ООО «Вестэл»
Щелково
МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
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