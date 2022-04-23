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Кабели ленточные
ЛВ
ЛВ 4х0,12
ЛВ 4х0,12
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ЛВ 4х0,12
0.150
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
ЛВ 4х0,12
Норматив:
ТУ 16-505.956-76
Цвет:
натуральный
Год производства:
2012
ЛВ 4х0,12
0.861
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
ЛВ 4х0,12
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