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ЛСВ-2-7
ЛСВ-2-7 30х0,12
ЛСВ-2-7 30х0,12
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ЛСВ-2-7 30х0,12
0.020
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
ЛСВ-2-7 30х0,12
Норматив:
ТУ 16.705.403-85
Год производства:
2015
ЛСВ-2-7 30х0,12
0.100
км
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ООО «Диада»
Москва
ЛСВ-2-7 30х0,12
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