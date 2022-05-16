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ЛПМФм
ЛПМФм 4х0,08
ЛПМФм 4х0,08
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Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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ЛПМФм 4х0,08
0.079
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
ЛПМФм 4х0,08
Норматив:
ТУ16-505.914-86
Вид приемки:
вп
Год производства:
2009
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