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ЛЛПС-50
ЛЛПС-50 20х0,03
ЛЛПС-50 20х0,03
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Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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ЛЛПС-50 20х0,03
0.114
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
ЛЛПС-50 20х0,03
Норматив:
ТУ 16.705.360-84
Вид приемки:
вп
Год производства:
2014
Фильтры
Наличие
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