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ЛФ
ЛФ 7х0,08
ЛФ 7х0,08
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ЛФ 7х0,08
0.066
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
ЛФ 7х0,08
Норматив:
ТУ 16-505.682-74
Год производства:
2017
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