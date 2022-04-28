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Кабели «КВИП»
КВИПнг(A)
КВИПнг(A) 4х2х1,0 ЭВЭ-ХЛ
КВИПнг(A) 4х2х1,0 ЭВЭ-ХЛ
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КВИПнг(A) 4х2х1,0 ЭВЭ-ХЛ
0.135
км
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ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВИПнг(A) 4х2х1,0 ЭВЭ-ХЛ
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